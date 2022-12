Un futur lotissement qui n’a pas que des amis à Havelange

Notons qu’avant même que cette réunion ait eu lieu, une pétition a déjà été lancée par quelques riverains.

Un site de plus de deux ha

Que prévoit le projet ? L’urbanisation de trois terrains séparés par les voiries Sur Hodémont et l’impasse Odet. Un site qui a pour voisin proche la Maison de village de Méan et l’école communale, et situé non loin de la N63 Marche-Liège, à 10 minutes de route de Helange et une vingtaine de la gare de Ciney. Il y a trois ans encore, ces terrains appartenaient à Médecins Sans Frontières. Ils ont depuis été acquis par un habitant de Hannut qui entend désormais rentabiliser son achat. Deux options sont envisagées: soit la vente du terrain nu avec permis de construire ; soit l’investisseur vendra le terrain avec un bâtiment sorti de terre.

Le propriétaire aurait déjà borné de quoi construire 25 maisons unifamiliales comprenant un rez-de-chaussée et un étage. Côté typologie, il est question de maisons 2, 3 et 4 façades loties sur des terrains allant de 7 à 11 ares. Lundi soir, au terme de la présentation du projet, les questions ont été nombreuses. Certaines ont reçu des réponses jugées qualitatives, d’autres ont laissé aux riverains un goût de trop peu…

La problématique de l’épuration des eaux, des risques d’inondations, de la circulation ou la capacité de l’école à recevoir cette nouvelle population ont été abordées.

Les personnes qui le désire ont désormais une quinzaine de jours pour formuler leurs observations et remarques à la commune de Havelange. Ces dernières seront intégrées à l’étude d’incidence qui précédera l’enquête publique.