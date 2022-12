Rhisnes : un green business park à Écolys pour promouvoir les entreprises de la région

BVI a jeté son dévolu sur le parc d’activité économique (appelé aussi Business village) de Rhisnes, développé par le BEP, pour créer de nouvelles opportunités qui permettront à des entreprises et à des investisseurs de s’implanter dans la région pour des activités artisanales ou industrielles. Et ils sont nombreux si l’on en croit le bourgmestre. "Écolys aujourd’hui, c’est the place to be pour les investisseurs. Les demandes affluent. Il nous faut donc faire un tri, assure Maxime Prévot. C’est un endroit fort prisé, stratégique en termes d’accessibilité avec la proximité de deux autoroutes, de l’aéroport de Charleroi et des transports en commun. C’est le lieu idéal pour matérialiser sa créativité et débuter son activité."

Le projet s’étend sur un hectare et consiste en la réalisation de deux grands bâtiments de type industriel auxquels s’adjoignent 47 places de parking. Chaque PME (petite ou moyenne entreprise) ou TPE (très petite entreprise) aura la possibilité d’acheter, de louer ou de prendre en leasing les unités du green business park. "Il y a 24 unités au total. Six sont encore disponibles. Chaque unité représente une superficie de minimum 147 m2 et peut être combinée avec une unité voisine selon les besoins de son occupant", explique Geoffroy Dumonceau, directeur du développement pour la Wallonie. Chaque espace dispose des installations techniques nécessaires, est modulable et adaptable en fonction de l’évolution de l’entreprise et de ses besoins (stockage, production, distribution, showroom, bureaux, laboratoire, etc).

« Vert » de quelle façon ?

BVI insiste sur l’aspect "green" de son business park en concevant des bâtiments et des aménagements intérieurs et extérieurs moins énergivores voire sources d’économies. "Outre la promotion d’une mobilité plus respectueuse de l’environnement (possibilité de mise à disposition de bornes de recharge pour voitures ou vélos électriques), le site offre aux occupants de ses espaces la possibilité d’installer des panneaux photovoltaïques pour consommation privative mais aussi d’avoir recours à une pompe à chaleur, indique BVI. D’autres aménagements tels qu’un éclairage intelligent, un système de collecte des eaux de pluie et une isolation supplémentaire des sols et des plafonds ont pour but de minimiser l’impact du site tout en offrant un certain confort aux personnes qui y travailleront."

"On fait aussi fort attention à la lumière, au paysage et aux installations extérieures avec des cheminements piétonniers et de la végétation", ajoute Geoffroy Dumonceau. Renaud Degueldre, directeur général du BEP, se réjouit de ce partenariat qui, il l’espère, se construira sur le long terme. "Je crois beaucoup en l’initiative publique mais tout autant en l’initiative privée. On a tendance à opposer les deux modèles alors qu’ils se complètent. Et ce, au bénéfice d’une ville", a-t-il déclaré.

Pour Michel Meers, fondateur de BVI, malgré le contexte économique difficile, c’est primordial de développer des parcs d’activités économiques non seulement porteurs de croissance mais également créateurs d’emplois. Le green business park sera totalement construit et opérationnel d’ici un an, au quatrième trimestre de 2023.