Namur: une fête de Saint-Nicolas écologique à l'école de Wépion

Si à première vue, les bonbons distribués étaient bien au rendez-vous, leurs sachets plastiques avaient, en revanche, cédé la place à des sacs en tissus réutilisables. Le tout confectionné par des parents d’élèves soucieux de proposer une alternative positive et porteuse de sens à leurs enfants. "En octobre dernier, nous avons lancé un grand défi couture aux parents pour leur permettre, après deux années difficiles de crise sanitaire, de se retrouver au sein de l’école", relate Nathalie Fabry, membre de l’APW (Association des parents de Wépion) et initiatrice du projet. Des retrouvailles qui consistaient à récolter pas moins 350 sacs faits maison dans la perspective de cette visite incontournable du 2 décembre. Et l’objectif final fut largement atteint: "Il y a eu un véritable engouement à cette mobilisation puisqu’une trentaine de participants ont réalisé l’équivalent de 490 sacs", précise Nathalie Fabry. Autant de sacs qui pourront être récupérés lors des prochaines manifestations !

Sacs écologiques et friandises locales

À travers cette démarche tant écologique que conviviale, il s’agissait pour le collectif parental de répondre à l’urgence climatique par la réduction de déchets plastiques produits chaque année par leur école. "L’établissement comptant entre 330 et 360 enfants, c’était un peu à contrecœur que nous achetions auparavant nos sachets de Saint-Nicolas, faute de plan B", reconnaît Guillaume Delstanche, président de l’APW. "Il devenait donc évident d’opter pour cette formule durable lors de cette fête traditionnelle que l’on ne peut pas se permettre de supprimer."

En plus de proposer des contenants d’un nouveau genre, les membres de l’association ont également pu les remplir avec quelques biscuits confectionnés par des artisans de la région. Sans oublier quelques bonbons issus des commerces de proximité. De quoi donner un arrière-goût local à ces saveurs sucrées tout en donnant un coup de pouce à la planète.