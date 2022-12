Ciney: trois ans avec sursis pour des violences conjugales

Le tribunal correctionnel de Dinant a condamné, mercredi, un homme né en 1991 et poursuivi pour des violences conjugales commises entre octobre 2020 et décembre 2021 à Ciney. Le prévenu écope de trois ans de prison avec sursis probatoire. Des préventions de viol, attentat à la pudeur, harcèlement, menace et rébellion lui étaient également reprochées.