Ciney: "Tout le monde ne jour pas le jeu" aux Fééries du Centre

Un cadre trop contraignant aux yeux de certains, qui ont fait le choix de ne finalement pas s’investir dans un chalet complémentairement à leur commerce. L’idée est d’éviter la surcharge de travail et de limiter les frais de personnel.

Une dizaine de commerçants avaient marqué leur intérêt au départ, ils ne sont que quatre à jouer le jeu. Ces derniers éprouvent aujourd’hui un sentiment amer et une forme d’injustice. "Tout le monde était partant, mais vu les horaires, beaucoup ont fait demi-tour. Entretemps, ils ont commandé des chalets à poser sur leur terrasse afin d’ouvrir quand ils le veulent tout en profitant de l’affluence du marché de Noël", exprime Alexandra Gobbe, gérante du Side.

"C’est une première édition, souligne le bourgmestre de Ciney Frédéric Deville. En tenant un chalet, les commerçants participent à la dynamique du marché. On a signé une convention avec eux pour s’aligner sur les produits en vente [NDLR: de sorte que chacun propose à boire et à manger tout en proposant une offre variée et complémentaire] et les horaires d’ouverture. Ceux qui jouent le jeu sont aujourd’hui fâchés contre nous car les autres ont décidé de ne pas suivre le mouvement."

"C’est une discrimination envers ceux qui ont fait l’effort de s’engager pour la Commune", considère la patronne du Side. La tournure que prennent les événements obligera très certainement les commerçants et la Ville à trouver un terrain d’entente pour une éventuelle future édition, avec un cadre moins restrictif peut-être, et une meilleure collaboration au sujet des produits proposés à la vente.