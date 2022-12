Une Volkswagen Golf venant de Naninne virait sur la gauche vers Jambes et la Montagne Sainte-Barbe, quand elle a été percutée par une Toyota Aygo et le cyclomotoriste qui suivait cette dernière. Les pompiers de la zone NAGE du poste de Namur se sont rendus sur les lieux avec un véhicule de balisage ainsi qu’une ambulance et le SMUR namurois.

Gisant au sol et en arrêt cardiaque, l’infortuné cyclomotoriste âgé de 51 ans et originaire de Fosses-la-Ville a été longuement conditionné par les urgentistes avant d’être conduit dans un état critique au CHR de Namur. Deux équipes de police de Namur se sont rendues sur place pour les constatations et le balisage routier.