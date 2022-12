Une neuvième édition qui se déroulera en décentralisation. C’est une soirée (gratuite) faite de rencontre et de présentations d’initiatives créatives locales qui s’annonce ! Musique, théâtre, ateliers partagés, arts plastiques, vidéo et poésie sont au programme.

C’est quoi un PitchCafé ?

Le PitchCafé c’est une soirée de présentations de 6 projets créatifs en 7 minutes chacun. Ces présentations sont suivies de tables rondes durant lesquelles les initiatives présentées bénéficient de l’expérience, des compétences et des ressources du public nécessaires à leur développement et aboutissement. Pour relever le défi de manière synthétique et dynamique, la soirée est préparée en amont avec l’aide d’un animateur qualifié, lors de deux moments de préparation.

Le processus est participatif puisqu’il fait appel au public qui est invité, autour de tables rondes, à poser des questions, donner son avis, partager son expérience. pour enrichir les projets présentés, voire s’y investir.

Après la présentation des projets sélectionnés, les spectatrices et spectateurs peuvent se pencher plus profondément sur deux projets: leur poser des questions et leur apporter des suggestions par petits groupes. C’est une bonne manière de découvrir des initiatives culturelles émergentes et leurs initiateurs, mais aussi de les aider concrètement à avancer plus vite.