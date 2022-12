Quelle sécurité quand le centre de Namur sera encore plus piéton ?

Pour répondre, c’est le bourgmestre Maxime Prévot (en charge notamment de la sécurité) qui a pris la parole. Il concède qu’on peut mieux faire: "Partout en Europe, dont en Belgique, on a une concentration de problèmes de mobilité, de précarité et de sécurité dans les pôles urbains. Cela est notamment dû à l’explosion des réseaux de trafics de drogues depuis la plaque tournante anversoise."

D’après lui, la chute du prix du gramme d’héroïne joue un rôle. "Cela en facilite l’accès et la consommation, note-t-il. Cette drogue est extrêmement addictive. Une fois qu’on met le doigt dedans, ça devient de plus en plus compliqué d’en sortir et on observe alors du petit vandalisme permettant aux consommateurs de se payer leurs doses."

Ce fléau préoccupe la Ville, les forces de police et le parquet de Namur. "On travaille en synergie. Ceci dit, ce qui intéresse davantage la Justice, ce sont les gros poissons, pas vraiment le petit dealer qui vend ses trois doses, dit-il. Or, en tant que bourgmestre, ce sont justement pour le climat insécurisant généré par ces petits dealers que les citoyens m’interpellent. On s’emploie donc à articuler nos actions ensemble."

Caméras, logiciels et moyens humains

Il sait que le piétonnier élargi ne sera pas une réussite s’il n’est pas accompagné d’une réelle sécurité. "On a environ 250 caméras sur le territoire namurois. Au sein du conseil communal, certains n’en souhaitent pas davantage pour des raisons de vie privée, poursuit-il. Mais au sein de la majorité, on a décidé d’augmenter jusqu’à 400 le nombre de ces caméras car elles contribuent à la dissuasion. Quand un larcin est commis, ça permet en temps réel de retrouver plus facilement les auteurs des faits. On va aussi acquérir des logiciels d’intelligence artificielle pour permettre aux caméras d’identifier plus vite des malfrats."

Et comme rien ne remplacera jamais l’humain, selon lui, des effectifs policiers ont été engagés sur les deniers de la Ville. "Comme le Fédéral ne le fait pas et que la sécurité est essentielle, on a payé sur nos fonds propres des agents complémentaires. Ça représente une vingtaine de recrutements, certifie-t-il. La zone de police Namur Capitale est une des rares en Wallonie qui atteint quasiment 100% de son cadre."

À cela s’ajoutent des patrouilles urbaines qui déambulent régulièrement dans le centre-ville. Maxime Prévot espère par ailleurs que la concrétisation ultérieure du projet du parc Léopold améliorera la situation au nord de la corbeille. Il ajoute que la sécurité sera réfléchie en fonction des particularités du piétonnier.