Namur : une fois la gare sur les rails, la piétonnisation de la place de la Station débutera au printemps

Les taxis seront réorganisés. "Il y aura deux arrêts de taxis face à la gare près de la rue Godefroid. Ils seront prêts à prendre la clientèle directement. Huit autres seront en attente au boulevard Mélot, précise-t-il. Dans l’autre sens, deux seront prêts à partir depuis le kiss & ride la SNCB et huit autres seront stationnés au boulevard de Chiny." Avant le lifting de la place en tant que tel, une série d’impétrants seront essentiellement menés par l’opérateur des réseaux gaz et électricité ORES. "Son chantier devrait se finir vers avril-mai 2023. Ce qui n’empêchera pas en parallèle de débuter les travaux de réaménagement de la place, indique Nicolas Simon, chef adjoint du Bureau d’études des voies publiques. Il faut d’abord attribuer le marché. C’est prévu courant décembre. Dès janvier, on se mettra autour de la table avec l’entrepreneur désigné." Le démarrage du chantier est programmé au printemps 2023 pour environ un an. Des mesures de circulation seront définies le temps des travaux.

Une ville apaisée via le piétonnier

Devant la gare, la place de la Station constituera un vaste lieu où le piéton sera roi. La piétonnisation se poursuivra rue des Dames blanches en 2023-2024 avant la rue de Bruxelles et l’avenue Golenvaux courant 2024. "Ces deux axes seront rendus à la circulation après travaux, précise Michel Jehaes. Il s’agit du contour du futur piétonnier avec des zones de dépose-minute, de livraisons, etc." Selon la programmation provisoire, l’année 2025 sera dédiée aux rues de Fer, de l’Ange, Saint-Jacques et Émile Cuvelier, qui deviendront complètement piétonnes, et 2026 sera consacrée aux rues Godefroid, des Croisiers et des Carmes.

Le piétonnier sera agrémenté de végétation, de mobilier, parcours et jeux urbains et de points d’eau qui ont été détaillés à la réunion. Les riverains ont eu le loisir de poser toutes les questions qui les taraudent comme cette habitante de la rue Godefroid qui s’inquiète de ne plus pouvoir accéder à sa place de parking. "Les propriétaires et locataires auront toujours droit à leur place pour autant que ça soit celle réservée à leur nom et dont la plaque sera reconnue par les caméras ANPR", assure l’échevine de la Mobilité, Stéphanie Scailquin. Une autre dame, qui véhicule sa maman, résidente à la Maison d’Harscamp, pour ses courses et ses rendez-vous médiaux, se préoccupe aussi de l’accessibilité. L’échevine assure qu’une attention sera portée aux personnes plus âgées ayant des difficultés à se mouvoir. "Les conditions d’accès au piétonnier sont élargies pour les services à domicile qui peuvent y entrer gratuitement et à tout moment. Il y aura des heures d’ouverture du piétonnier valables pour tout le monde, affirme l’échevine. Autre solution: on devrait apporter des améliorations visant à donner plusieurs accès gratuits sur l’année pour les personnes seules qui ont besoin d’être aidées."

Un cycliste se demande quant à lui s’il pourra traverser le piétonnier. "C’est un aspect purement réglementaire: en piétonnier ou en zone de rencontre apaisée, il n’y aura pas de piste cyclable, répond Michel Jehaes. Les cyclistes et les trottinettes auront accès au piétonnier tout comme les piétons. Mais ces derniers seront prioritaires et, si les flux de circulation piétonne le justifient, on pourra interdire de circuler à vélo. On n’en est pas encore là ! On est toujours dans un esprit de convivialité et de partage."

Un comité de suivi

Un panel citoyen a déjà eu voix au chapitre mais un comité de suivi général a été créé pour accompagner la Ville sur les différentes étapes du processus. "Ce sera un lieu de partage d’information, pas de décision", précise l’échevine, ajoutant qu’il sera notamment composé de membres du collège (les échevins Charlotte Mouget, Luc Gennart et elle-même), de l’ASBL Namur Centre-Ville ainsi que de représentants des commerçants, de l’horeca, du tourisme, des écoles avoisinantes, de l’UNamur, des aînés, des PMR, des cyclistes, des taxis ou encore des habitants (regroupés en comité ou non).

La mise en piétonnier signifie aussi que les bus ne seront plus en centre-ville. Mais une navette électrique est prévue. "Pour les personnes âgées, en situation de handicap ou chargées de courses, poursuit Michel Jehaes. Le piétonnier comprendra des bancs, d’autres places assises et des aires de repos. Les taxis auront accès au piétonnier et, autour du piétonnier, il y aura aussi des places de stationnement 30 minutes et d’autres réservées aux PMR."

"Les personnes du comité s’investissent pour longtemps, prévient l’échevine. Depuis la première réunion du 28 novembre et durant toute la phase d’étude." Nul doute qu’ils auront encore du pain sur la planche.