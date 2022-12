La Danse de l’eau sur les murs de Thon

C’est à l’initiative de l’ASBL des Plus Beaux Villages de Wallonie et en collaboration avec les communes d’Andenne, Gesves, Assesse, Onhaye, Anhée et Houyet, que le projet " Six pas vers l’Art entre Samson et Lesse " a vu le jour. Cette initiative a pour but de créer un parcours d’art entre six villages labellisés en Condroz: Thon-Samson, Mozet, Crupet, Falaën, Sosoye et Celles.