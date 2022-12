Dinant: le nouvel album aérien de Vincent Rouard

Sept musiciens

Sa dernière sortie musicale, intitulée "Zen altitude", est joué en harmonie avec six autres musiciens. "C’est un album aérien. Il y a de l’accordéon diatonique, un instrument qui respire, de la flûte aussi. Les morceaux peuvent être joués seuls au piano, mais sont arrangés pour que je puisse jouer avec d’autres instruments. Ça apporte des timbres sonores qui correspondent mieux à ce que je veux faire passer comme message", confie-t-il.

Ses sources d’inspiration sont la nature, le cirque et toutes ces âmes particulières qui l’ont touchées. Comme Didier Laloy, originaire de Finnevaux, une rencontre importante dans le parcours de Vincent. Il s’explique: "Il a joué pour mon premier album puis pour tous les autres ensuite. C’est un grand monsieur de l’accordéon diatonique, il joue d’ailleurs plus à l’étranger qu’en Belgique. C’est lui qui m’a présenté les autres musiciens. Ils évoluent tous dans le milieu de la musique du monde. Ce côté nomade me plaît beaucoup".

Il y a aussi Lorraine Roudbar à la clarinette, dinantaise d’origine, et Kathy Adam au violoncelle, habitante d’Éghezée. La couverture est illustrée par une autre Dinantaise, Laurence Burvenich, et représente un piano accroché à une montgolfière. La plage titulaire exprime le besoin de retrouver l’apaisement après la période de confinement due au Covid. L’envie simple de prendre de la hauteur face aux événements aussi. "Dans ce morceau, le violoncelle commence très bas puis prend de l’altitude." Au total, douze morceaux sont à découvrir tels que l’Envol du vapeur de minuit, Six notes à la mer ou encore Les boréales.

Deux concerts

Les prochaines dates de l’artiste sont données le 8 janvier 2023 à 15h au centre culturel Action Sud de Nismes. Le 12 janvier, un concert gratuit se déroulera au Centre Culturel d’Éghezée.

Vincent appelle d’ailleurs les organisateurs potentiels à venir y assister afin de programmer d’autres dates. L’album est disponible sur les plateformes, mais peut aussi être acheté au dépôt Dlivre à Dinant et à la disquerie Jukebox à Namur.