De ballons pour les enfants disparus

Celle-ci devait marquer le souvenir des enfants partis trop tôt. À l’issue de l’office, une quarantaine de ballons blancs avaient été lâchés dans le ciel. L’opération a été renouvelée cette année et ce n’est pas moins de 60 ballons qui se sont envolés dans le ciel du petit village. Ils portaient chacun le prénom d’un enfant décédé en bas âge. Une représentante de l’ASBL Au-delà des nuages a expliqué le but de son organisme. Il s’agit d’un service gratuit. Grâce à un réseau de 300 photographes bénévoles, il propose une séance photo gratuite aux parents qui viennent de perdre un enfant, afin de leur offrir des souvenirs précieux de façon bienveillante et dans le respect de chacun.