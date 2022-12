Anseremme: l'histoire du Beau Rivage est terminée

Tout le monde connaissait cet immeuble, à Anseremme et bien au-delà du quartier dinantais. C’est le moment de se replonger dans son histoire, grâce au travail de recherches qu’a réalisé pour nous Michel Coleau, archiviste de la Ville de Dinant.

Le Beau Rivage, ce n’était pas rien, à la Belle Époque. Nous parlons des années vingt et trente du siècle dernier. Il a été construit à partir de 1923 sur l’emplacement d’une brasserie dévastée par les Allemands, durant le premier conflit mondial. La veuve du brasseur a financé un hôtel sur le site des bords de Meuse grâce aux dommages de guerre. Les plans ont été dessinés par l’architecte dinantais Édouard Franquinet (associé à un confrère bruxellois), celui-là même qui a énormément contribué à la reconstruction de la ville martyre de Dinant.

La propriétaire n’a pas géré elle-même l’établissement. Vers 1925, elle l’a mis en location à une hôtelière bruxelloise. Un autre hôtelier a succédé à cette dernière dès 1926. Il s’agissait d’Édouard-Jules Roesch, d’origine alsacienne, qui a fini par acheter le Beau Rivage. À son arrivée, il avait 58 ans, il en est resté aux commandes de 1926 à 1956 (il est décédé cette année-là, à l’âge de 88 ans, il n’avait pas d’enfants).

Il y avait 10 hôtels à Anseremme

Le Beau Rivage date d’une époque faste: dans l’entre-deux-guerres, on a compté jusqu’à 10 hôtels à Anseremme (auxquels il faut ajouter deux pensions). Il était particulièrement bien équipé, et donc fréquenté par une clientèle bourgeoise. Même si une partie était davantage gérée comme pension de famille, à des tarifs plus modestes. Ce n’était pas rien: trois niveaux et 10 chambres dans chacun, avec des salles de bains chauffées. Le vaste immeuble était équipé du chauffage central. Il disposait également d’un vaste garage. On mettait à la disposition de la clientèle des autos, pour se balader dans la région. La cuisine: française, évidemment, tout en vantant "des vins renommés", selon les trouvailles que Michel Coleau a faites, en fouillant les archives. L’offre comportait aussi une grande terrasse donnant sur la Meuse, l’accès à des canots de plaisance, ou à des cabines sur l’île d’Amour, une zone de baignade jadis très fréquentée. Il y avait même un bureau de change au Beau Rivage.

Une parenthèse religieuse

En 1957, l’histoire hôtelière des lieux se termine avec le rachat du bâtiment par une communauté religieuse, les Pères barnabites, pour une somme énorme à l’époque: 1 100 000 F. "On ne sait pas combien de temps ils sont restés", commente l’historien Michel Coleau. La suite: "sans doute dans les années soixante", le Beau Rivage est devenu la base touristique de la famille Libert, avec une friterie, un café, la location de kayaks. Pendant des dizaines d’années. Jusqu’au rachat par le désormais seul loueur de kayaks (Pitance) qui a revendu l’immeuble à la société qui va y construire un supermarché. Elle a obtenu le permis de bâtir. Et celui de démolir, ce qui est fait.

Le bâtiment tel qu’on le connaissait à Anseremme jusqu’il y a quelques jours encore, était globalement resté dans son jus, et dans les volumes tels qu’ils existaient il y a un siècle.