Yvoir: sécuriser la route du Bocq va coûter cher

Dès après l’incident, on se doutait que c’était parti pour des mois. Cela se confirme, explique le bourgmestre, Patrick Evrard. Dans un premier temps, dit-il, la Commune s’était adressée à une société habituée à travailler pour Infrabel, spécialisée dans la sécurisation de parois rocheuses au-dessus des voies. Mais il n’était pas possible pour elle de remettre une estimation sans une analyse géologique du terrain. Voilà comment des géologues ont été appelés en tant qu’experts. Leur rapport est rentré vendredi dernier. Sur cette base, un cahier des charges pourra être rédigé, ce sera la base d’un appel d’offres. Car il faut bien sûr passer par un marché public vu les sommes nécessaires aux travaux de sécurisation. Dixit le mayeur, on atteindra sans doute les 300 000 ou 400 000 €. À inscrire au budget (extraordinaire) 2023, dont le vote est prévu durant le mois de décembre.

Chutes de pierres à un deuxième endroit

En attendant un futur chantier, la route reste fermée. Cela pose évidemment des problèmes de circulation, les habitants de Bauche et d’Evrehailles devant subir un charroi tout à fait inhabituel. Il faut ajouter des conséquences pour les TEC, dont la ligne Durnal-Bauche-Yvoir a été déviée. Elle est détournée par Evrehailles et Yvoir, vers la rue du Redeau, jusqu’aux centres pour réfugiés. Puis les bus font demi-tour. Il va falloir de la patience. Par ailleurs, selon la célèbre loi des séries, des pierres (et plus des rochers, heureusement) ont déboulé de la colline en face du centre pour demandeurs d’asile de la Croix-Rouge. Là, comme la situation est moins dangereuse, la Commune s’est limitée à interdire le stationnement. Elle va incessamment placer des "big bags" remplis d’inertes à cet endroit, ils sont commandés.