Namur-Tribunal correctionnel Citadelle: un coup de feu et deux victimes à la citadelle

Le 24 juillet 2021, c’est même un coup de feu qui retentira sur les hauteurs namuroises. Mais que s’est-il passé ?

Vers deux heures du matin, Orazio et des potes de son club de football quittent leur région de Châtelet pour rejoindre la capitale wallonne. "On est venu pour boire un coup, s’amuser", détaille ce jeune homme de 27 ans.

Les portières de leur voiture sont ouvertes, on met la musique à fond… "Tout le monde parle à tout le monde", résume Orazio. "Un gars me reconnaît et commence à me parler de prison. Peut-être que je l’ai croisé quand j’étais détenu", poursuit le jeune homme qui a en effet déjà été condamné à trois années d’emprisonnement. Orazio explique qu’il va refuser une cigarette à cette personne. Il y voit là le début de ses ennuis.

Le gars revient, accompagné de ses copains et se rend compte que le Châtelettain a bel et bien un paquet de cigarettes avec lui. "Ils se sont alors avancés vers moi et m’ont dit que j’allais devoir tout leur donner, y compris ma chaîne en or. J’avais déjà été agressé de la même manière deux ans avant et j’ai pris peur", explique le prévenu.

Le Châtelettain a alors sorti… son arme, un "Browning 7,65". "On n’était que trois et ils sont revenus très nombreux. Je voulais tout simplement qu’ils partent."

« Je ne sens plus mes doigts »

La scène a été captée par des caméras de surveillance. Orazio braque son arme vers la bande rivale. Il est monté à bord de la voiture d’un proche, tout en passant son bras armé par la vitre de la portière. Le prévenu explique que, quand l’auto a démarré, il y a eu un petit choc. "Et le coup est parti, c’est accidentel", assure le jeune homme poursuivi pour tentative de meurtre. "Il n’y a eu qu’un seul coup de feu", insiste M Yannick Balsarini, l’avocat de la défense.

Mais la balle a quand même fait deux victimes. Jonathan, un jeune Malonnois, a été touché à la main. "Je ne sens plus mes doigts, les nerfs ont été touchés", témoigne-t-il à l’audience. Un expert sera désigné pour déterminer la gravité du dommage et l’importance des séquelles. La balle a traversé la main du Malonnois avant d’aboutir dans l’abdomen d’une autre personne présente ce soir-là. Un jeune homme que tout le monde appelle "Le Tchétchène".

La prochaine étape de ce procès sera plus médicale que judiciaire. Un expert sera ainsi sollicité et il faudra attendre son rapport pour que l’affaire puisse revenir devant le tribunal correctionnel pour le réquisitoire et les plaidoiries. Avec l’espoir d’y voir un peu plus clair sur ce qui s’est passé durant cette fin de nuit d’été particulièrement agitée.