L’UNamur face à la remise à niveau de son bâti

Alors que certaines institutions françaises ont annoncé avoir recours au distanciel pour contenir les coûts, en Belgique, les recteurs se sont accordés sur une baisse du thermostat à 19 °C. L’entrée dans le dur de l’hiver va-t-elle changer la donne ? "Aucune mesure radicale ne sera prise", assure Annick Castiaux, la rectrice de l’UNamur.

Si le Covid a accéléré la transition numérique, ces nouveaux acquis n’ont pas vocation à répondre à une crise énergétique. "Malgré les efforts des uns et des autres, la formule distancielle a occasionné des dégâts", explique la rectrice tout en estimant que la remobilisation des étudiants passe par des échanges physiques. "Et puis, c’est une mesure qui irait à l’encontre d’une vision sociale puisque les plus fragiles se retrouveraient en difficulté, obligés de chauffer chez eux où au kot."

Pour l’UNamur, le choix de rester pleinement ouverte cet hiver est aussi délibéré que forcé. "On peut dire que la proximité qui caractérise l’UNamur, est inscrite jusque dans ses briques", glisse Laurent Schumacher.

Auditoires, bureaux et laboratoires sont imbriqués dans les mêmes bâtiments. Fermer l’un ou l’autre relève de l’impossible. Outre le contrôle des installations, l’université a donc renforcé sa communication auprès de son personnel, l’invitant à une consommation en bon père de famille. Mais la note sera salée, c’est certain.

Et après toutes les économies déjà demandées ces dernières années, en envisager de nouvelles ne pourrait se faire qu’au détriment de la qualité de l’enseignement. "Nous avons décidé d’accepter un potentiel déficit. Nous avons la chance de pouvoir assumer une situation précaire un ou deux ans, mais ça devient problématique…"

Plan campus

"Aujourd’hui, nous avons un gros enjeu de remise à niveau du parc immobilier", souligne Annick Castiaux. Si la problématique était déjà sur la table dans une perspective d’épuisement des énergies fossiles, la crise énergétique est un catalyseur.

Un plan de reconfiguration du campus est en cours de rédaction. L’objectif est de le finaliser en 2023. "Nous voulons avoir une vision du futur, mais aussi une manière de s’organiser pour l’atteindre", explique Annick Castiaux, tout en précisant qu’avec un horizon à 20 ou 30 ans, il faudra pourvoir faire preuve de flexibilité et s’adapter à toute nouvelle donne.

Dans ce vaste plan, il est bien sûr question de rénovation énergétique, mais pas que. "La question de l’usage doit être posée. Pour certains bâtiments nous devons penser à abattre pour reconstruire, soit car une rénovation serait trop coûteuse, soit car la structure ne permet pas de remodulariser les espaces pour répondre à nos besoins pédagogiques."

Moins de mètres carrés

Autre optique du plan campus: la rationalisation de l’espace. Historiquement, l’UNamur a mené une politique d’acquisition qui constitue aujourd’hui un coût de maintenance très important. "Et, les mètres carrés que l’on n’a pas, sont encore ceux qui consomment le moins", postule la rectrice.

Avec l’avènement du télétravail, notamment, se défaire partiellement de ce lourd héritage prend sens. "Mais nous n’avons pas encore de vision claire à ce sujet, car nous disposons aussi de biens tout à fait spécifiques à notre activité… Il faut déterminer ce qui pourrait faire l’objet d’un intérêt pour d’autres acteurs."

Reste que pour concrétiser la mue du bâti, d’importants fonds seront nécessaires. Seule, l’université namuroise n’y parviendra pas. Dans le contexte de crise actuel, la Fédération Wallonie-Bruxelles a annoncé débloquer des fonds supplémentaires. Cependant, ils n’ont pas vocation à répondre à cet enjeu colossal. En toile de fond, c’est bien le définancement structurel des universités qui préoccupe. En 7 ans, la dotation par étudiant a diminué de 25%, observe-t-on à l’UNamur.