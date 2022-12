Les premiers kots sociaux du Foyer Namurois sur les rails

Ceux-ci trouveraient place dans les combles d’un immeuble qui compte parmi les plus anciens du parc immobilier de la société. "Actuellement, on n’exploite pas ces espaces", dit le mandataire communal. C’est une rénovation complète des bâtiments qui rend possible la reconversion des étages supérieurs inoccupés. La cerise sur le gâteau d’un vaste programme de mise aux normes énergétiques pour lequel la demande de permis a été déposée. Une enquête publique destinée à recueillir les éventuelles réclamations démarre le 12 décembre et court jusqu’au 4 janvier 2023.

25 logements rénovés

Outre la création des chambres pour étudiants, le Foyer Namurois entend surtout augmenter les performances de vingt-cinq logements de la rue des Brasseurs. Seules les habitations côté Sambre sont visées par l’actuelle demande. "Nous avons procédé à la rénovation des logements côté rue il y a peu", explique Baudouin Sohier.

Toitures, châssis, sanitaires, etc. L’ensemble des opérations aura pour finalité l’amélioration du confort des locataires et la réduction des charges liées à la consommation. Néanmoins, ceux-ci devront cohabiter avec les différents corps de métier durant toute la durée des travaux. "Mais il ne sera pas nécessaire de les reloger comme nous avions dû le faire lors de la rénovation des maisons de la rue Del Marmol, qui étaient les plus anciens logements du Foyer Namurois et pour lesquelles les travaux étaient trop importants", indique le président de la société de logements publics.

Côté logistique, il est prévu que les interventions se fassent intégralement via l’intérieur du bâtiment. "On ne touchera pas à la façade", insiste Baudouin Sohier.

Le Foyer Namurois espère entamer les travaux dans le courant de l’année 2023. Pour autant que la procédure suive son cours sans embûche. Il faudra notamment obtenir l’accord de la Société Wallonne du Logement. Celle-ci vérifiera que les exigences requises ont bel et bien été respectées avant de lancer le marché public. Parmi celles-ci, il y a entre autres le certificat énergétique qui doit correspondre à un PEB B, au minimum.