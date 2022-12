"L’adoption est une aventure extraordinaire quand ça réussit, ce qui a été le cas avec elle", raconte Philippe, les yeux rivés sur les photos de sa fille. Depuis qu’il est adolescent, il souhaitait adopter. "Je voulais donner une chance à un enfant. J’ai dû convaincre mon épouse à l’époque. Elle a accepté." Le couple avait déjà trois filles de 13, 11 et 9 ans. "Elles ont été très enthousiastes, se souvient-il. Il a fallu 2 ans pour que ça se mette en route, au désespoir de mes filles qui trouvait ça trop lent ! On a opté pour la Bolivie car ma belle-sœur y vivait et on aimait l’Amérique du sud." Au bout de la procédure, qui a été très longue comme dans toutes les adoptions, ils ont pu faire connaissance avec la fillette, abandonnée à l’âge de 8 mois. "On ne connaissait rien d’elle. Elle était hospitalisée. D’après la pédiatre qui s’en occupait, c’était la chance de sa vie car la petite était en train de se laisser mourir", poursuit-il.

Ils sont passés devant un juge bolivien pour tout régler et finaliser l’adoption. La petite fille a dû rester dans son pays natal encore quelques mois. "C’est ma belle-sœur qui en a pris soin. Le plus beau jour de ma vie, c’est quand Jessica est arrivée à l’aéroport de Zaventem à un an, se rappelle-t-il rempli d’émotion. Je suis resté six heures sans savoir dire un mot. C’était l’aboutissement d’un rêve."

Entière et spontanée

Jessica a grandi entourée d’une famille aimante. Elle est allée à l’école communale de La Plante puis à Sainte-Marie Namur jusqu’au jour où elle en a eu assez de l’école. "Du jour au lendemain, elle a dit qu’elle n’y allait plus, se remémore son papa en souriant. Jessica c’était comme ça !" Une jeune femme entière, spontanée, qui vivait les choses à fond. "Elle a commencé l’architecture à Nivelles, où elle était à l’internat, mais ça n’a pas fonctionné. Puis elle a mené sa vie tranquillement jusqu’à ses 31 ans. Elle a trouvé un job au casino de Namur. Elle savait qu’elle ne ferait pas ça toute sa vie parce qu’elle avait d’autres projets. Elle avait trouvé Christophe, LE garçon avec qui elle voulait avoir des enfants."

Puis ce regrettable 30 avril 2019 est arrivé. Jessica conduisait Christophe au travail très tôt le matin. Ils circulaient rue de Dave en direction de Namur quand ils ont croisé la route d’Omar B. Il roulait à une vitesse estimée entre 115 et 120 km/h sur une route limitée à 50 et était sous influence de l’alcool.

Le choc n’a laissé aucune chance à Jessica. "Elle se fait tuer par un type qui roule à une allure de fou. Je pense qu’elle est décédée sur le coup. Christophe a été blessé, explique Philippe. Depuis ce jour, je suis bloqué, je n’arrive pas à extérioriser et je me suis fermé intérieurement à tout. J’essaie de sortir, d’aller jouer aux cartes… mais ça ne passe pas.C e procès, c’est une raison de vivre." Il n’attend que ça: savoir comment le prévenu sera jugé, même si ça ne lui rendra pas son rayon de soleil.

"Il faut du temps pour acquérir des certitudes"

Omar B. a dû répondre de ses actes devant la justice. Le procès est toujours en cours. Les proches de Jessica déplorent sa longueur et craignent une peine trop légère.

Le substitut Serge Mottiaux. ©ÉdA – Florent Marot

Face aux juges, Arthur R., un ancien ami d’Omar B., était aussi présent le 24 novembre. Il est poursuivi pour avoir sciemment confié son véhicule à quelqu’un qui n’avait pas de permis de conduire et était sous influence d’alcool. "Il dit que c’est Omar B. qui a piqué ses clés mais moi je sais…", révèle son papa. Suite à cette audience, les avocats des différentes parties se reverront seulement dans un an (le 23/11/2023) pour plaider, avec un jugement attendu en décembre 2023 ou début 2024.

Ce délai paraît extrêmement long aux ami(e)s et à la famille de Jessica. Comment l’expliquer ? "Dans ce cas-ci, il y a eu directement une mise à l’instruction. Il y a différentes étapes qui prennent du temps dans une instruction. Et puis, la justice se nourrit de certitudes. Il faut du temps pour les acquérir parce qu’il faut aller au bout des enquêtes et fermer toutes les portes, explique le substitut Serge Mottiaux, spécialisé dans les affaires de roulage. Une enquête, c’est une collaboration entre des magistrats du parquet ou instructeurs et des policiers. Ces derniers travaillent avec leurs contingences et leurs effectifs."

Ce temps permet aussi de respecter les droits des familles de victimes et de la défense. "Les droits de la défense, ça représente le fait d’être complètement informé sur le dossier sur lequel on est interrogé, de pouvoir consulter ce dossier, de demander des devoirs d’enquête complémentaires, etc, précise-t-il. Un prévenu est présumé innocent jusqu’à ce que la vérité judiciaire soit établie."

Les trois sœurs, les parents et le compagnon de Jessica se sont quant à eux constitués parties civiles. "Personne n’attend un seul euro, ce n’est pas une question d’argent. Mais il y a des barèmes et on y aura droit qu’on le veuille ou non, ajoute Philippe Bougelet. Je suis confiant en la justice mais le délai raisonnable est dépassé dans beaucoup d’affaires judiciaires. Ça ne sera pas le cas ici mais ce sont toujours des batailles d’avocats. Même quand ils savent que leur client est coupable, ils retardent les choses."

La justice doit rester humaine

Les magistrats comprennent le ressentiment éprouvé par les familles. "On reste des hommes et des femmes. Heureusement, car la justice doit rester humaine, estime Serge Mottiaux. La seule chose qu’on peut leur dire par rapport au temps qui passe, c’est de vivre les choses le plus sereinement possible en se disant que le fait d’acquérir des certitudes leur permettra justement d’avoir toute la vérité et rien que la vérité pour pouvoir continuer leur processus de deuil." Toutefois, des questions peuvent parfois rester sans réponse car un prévenu a le droit au silence et de ne pas tout expliquer.

Quant aux peines, souvent considérées insuffisantes au regard des souffrances causées, le substitut note une différence. "Ça ne semble pas sévère en comparaison avec des peines correctionnelles. Mais dans le cadre des accidents de roulage, on parle d’homicide et/ou de coups et blessures qui ne sont pas volontaires, insiste-t-il. On a un tarif de peines pouvant quand même être sévères en cas de (multi)récidiviste. Pour ceux-là, c’est la prison, sans sursis parfois."

À l’homicide ou aux coups et blessures involontaires peuvent aussi s’ajouter des infractions d’ivresse et d’alcoolémie, qui augmentent la peine. "Dès le moment où on s’enivre en prenant le volant, on doit accepter les risques", ajoute le substitut.

Même lorsqu’il y aura condamnation, Philippe Bougelet n’est pas sûr de pouvoir faire son deuil. "Le mal est tellement grand. J’aurais été catastrophé pour n’importe laquelle de mes filles mais l’histoire de Jessica, je l’avais vécue tellement intensément… Jessica, c’était la belle histoire d’une adoption réussie, une chance, et puis 30 ans plus tard, cet accident criminel. Une telle fin, c’est impensable, regrette-t-il, pensif. L’auteur a reconnu tout de suite qu’il était en tort. Sa famille lui a dit de présenter des excuses. Mais je ne saurais pas pardonner. Je ne suis pas sûr non plus que Christophe y arrivera. En plus, il a eu la main droite abîmée dans l’accident, c’est compliqué pour son job de policier." Physiquement et moralement, ce drame restera gravé en lui à vie.