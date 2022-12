L’abandon des gens: à Naples ou ailleurs

Olivier Calicis ne rejette pas pour autant son univers proche. Il a, entre autres, travaillé à Charleroi avec les toxicomanes, dans une démarche photographique de leur lieu de vie. Il a mené un projet à Bomel avec l’AMO (Action en Milieu Ouvert). Lorsqu’il porte un regard sur sa ville, il ne peut s’empêcher d’être inquiet en tant que citoyen et papa. "Il y a une accélération énorme de l’abandon des gens, explique-t-il. Avant le Covid, on connaissait les personnes en décrochage. Ce n’est plus le cas. Et les contacts peuvent être agressifs." On est loin de Scampia mais proche d’une même détresse.