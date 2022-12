90 ans des apparitions de Beauraing (épisode 2) | 5 août 1933: 200 000 personnes dans les rues

Les apparitions amènent la foule à Beauraing. Le point d’orgue se situe le 5 août 1933. Près de 200 000 personnes sont présentes. ©EdA Collection Jean-Philippe Hainaut

Dans ce flot de personnes, arrive le 11 juin 1933 un certain Tilman Côme. L’homme malade, qui réside à Pontaury (Mettet), dira voir la Vierge à son tour et se déclarera guéri. Cette nouvelle "apparition", qui ne sera pas reconnue par l’Église, "donne un coup de fouet à l’arrivée des foules": la Vierge aurait annoncé à l’homme qu’elle lui ferait des révélations le 5 août 1933… "Ce jour-là, on dénombre plus de 150 000 personnes à Beauraing. Les champs étaient remplis de voitures, les gendarmes étaient partout", poursuit l’historien originaire de Beauraing, François Moreau. Jean-Philippe Hainaut, collectionneur de cartes postales et passionné d’histoire locale, ajoute: "Un sens giratoire avait été organisé pour contenir la foule. Les gens arrivaient à la gare, partaient par l’autre côté du talus du chemin de fer, passaient devant le lieu des apparitions et revenaient par la rue de la Genette." C’est le point culminant des pèlerinages. "Il n’y a jamais eu autant de trains que ce jour-là", souligne François Moreau.

En août 1933, les voitures (pourtant peu nombreuses à l’époque), envahissent Beauraing. Elles sont partout dans les champs. ©EdA Collection Jean-Philippe Hainaut

À cette époque, pour parvenir à gérer les vagues quotidiennes de pèlerins, la SNCB aménage des quais en bois en urgence. Les trains spéciaux se succèdent. "On vient de partout, de Bruxelles, de Gand, etc. On vient aussi en voiture. Mais dans les années trente, il n’y a pas d’autoroute. On vient par Namur, par Dinant où les gens étaient bloqués des heures au passage à niveau. C’était le bouchon sur toute la Meuse". L’historien poursuit: "Aujourd’hui, on pense que les apparitions de Beauraing, c’était un événement local. En réalité, c’était un événement national, voire international."

De la terre, faute d’eau

L’affluence massive nécessite des aménagements en urgence. "Les gens ont besoin de manger, de boire, de dormir. À l’époque, les aubettes se multiplient dans le centre du village et autour de l’Aubépine. On y vend des objets religieux, des médailles, mais aussi des frites, des boissons, des sandwichs." L’administration communale y voit un intérêt. Le bourgmestre de l’époque, Arthur Warzée (qui a renversé Maria Van Schingen peu après les apparitions), fera construire une douzaine d’échoppes qui seront placées et mises en location sur la voie publique.

Les commerçants et les habitants aussi se mettent en évidence. "Des témoins disaient qu’il suffisait de mettre des chaises devant chez soi et de servir du café pour que ça marche, raconte François Moreau. Pour le commerce local, les apparitions, c’est une vache à lait" Jean-Philippe Hainaut ajoute: "Vu qu’on n’a pas trouvé d’eau à Beauraing on vendra des brins d’aubépine et des petits sachets de terre du talus proche du lieu où la Vierge serait apparue." La mendicité aussi s’accélère. La Commune finira par l’interdire en ville.

Spéculation

À l’époque, les hôtels et cafés se développent (lire par ailleurs). Le prix des terrains flambe. À proximité de l’Aubépine, on vend ou on loue à prix d’or. La spéculation bat son plein. "Les gens qui ont vécu à cette époque disaient “C’était vraiment quelque chose”", souffle François Moreau.

Mais l’euphorie a ses limites. Dès les années 1934-35, c’est le déclin. Les premières faillites apparaissent.

« À l’époque, il ne faut pas de permis d’urbanisme. On achète et on y va… »

Des maisons métalliques voient aussi le jour. ©EdA

À côté des estaminets, des cahutes provisoires et des bâtiments transformés à la hâte pour accueillir les gens de passage, des structures plus permanentes vont pousser comme des champignons. Des maisons métalliques, qui se montent en trois jours, sortent de terre. "À l’époque, il ne faut pas de permis d’urbanisme. On achète un terrain, et on y va…", lâche François Moreau.

Ce bâtiment situé dans le haut de la rue de la Genette a été construit au temps des apparitions. Il pouvait accueillir jusqu’à 500 personnes à table. ©EdA

Dans le coin de la rue de la Genette et de la rue de Berry (lieu de passage entre la gare et le site des apparitions), le "restaurant de la basilique" s’élève. "Il était tenu par un Bruxellois. Il aurait été construit à la demande expresse des autorités. On pouvait y servir jusqu’à 500 repas par jour." Ce bâtiment en "carton-pâte" est le dernier des édifices provisoires encore debout aujourd’hui…

S’il existait déjà quelques établissements depuis la fin du XIXe siècle, grâce à l’arrivée du chemin de fer, les hôtels et cafés se multiplient. Certains se démarquent: on y "spreek vlaams". "On voit notamment apparaître l’hôtel des Touristes en face de l’église, l’hôtel Salve Régina à la rue de la Genette, le Métropole, le Grand hôtel des Templiers, l’hôtel du Globe et le café du Cygne dans la rue de Bouillon, le Repos du pèlerin, le café de l’Aubépine et le café de la Grotte à proximité du lieu des apparitions", cite le collectionneur beaurinois Jean-Philippe Hainaut. À côté de ces nouveaux établissements, les hôtels déjà présents font le plein, comme celui tenu à l’époque par la famille Ricail . Aujourd’hui, de tout cela, il ne reste… rien ! "