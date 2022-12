Parallèlement, sont organisées les Féeries du Parc, du 8 au 12 et du 15 au 19 décembre. À Ciney, on a sorti la toute grosse artillerie: 270 exposants dans l’immense village de Noël du parc Saint-Roch et, c’est la Ville qui le dit puisqu’elle en est l’organisatrice: "des illuminations grandioses" ou encore "une forêt de 30 sapins géants et artistiques".

Fééries du centre à Ciney ©ÉdA