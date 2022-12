Dinant en Lumière : c’est l’ambiance qui apporte la lumière (photos)

L’ASBL désormais aux commandes de ces réjouissances de fin d’année a misé sur une série de rendez-vous, durant une trentaine de jours. "Ce seront les bougies, les torches, les ampoules Led, les vins chauds, la musique, les parades et les étincelles dans les yeux qui éclaireront nos fêtes", selon les termes des organisateurs. Au total, parmi 60 animations, il y aura par exemple quatre marchés de Noël, dont celui qui se tenait ces derniers jours au quartier Saint-Nicolas. Là où a eu lieu ce samedi l’inauguration des réjouissances, sans bla-bla, mais avec un défilé dans les rues de confréries (Copères, Joyeuses Pommes, Quarteniers de la flamiche, Arbalétriers, Veneurs de la Meuse etc.), accompagnées de fanfares. Avec comme lumières, des guirlandes de Leds autour du cou des participants ou encore celles de torches. Tel est le concept des festivités de fin d’année dans la cité mosane, avec un final original le 7 janvier. Ce soir-là, il y aura une descente aux flambeaux des escaliers de la citadelle et un grand feu d’artifice final.

Un tas d’idées

Le prochain marché de Noël: sur la Croisette, du 8 au 11 décembre. Il y aura aussi des spectacles, des concerts (dont un concert de Noël à la collégiale, le 11 décembre), un jogging des lumières ou encore, dans la longue liste des animations, du photomaton dans les rues, le 17 décembre, la journée du pull de Noël.

Ce samedi soir, en tout cas, c’était une réussite: Dinant était animée comme jamais, en hiver. Sans déployer d’énormes moyens.