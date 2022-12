Des nichoirs pour les chouettes de Gedinne

La régionale Natagora Lesse & Houille est active sur les communes de Bièvre, Daverdisse, Gedinne et Paliseul. Elle a répondu à l’appel à projet Volontariat de Natagora en 2022 et le projet "Dame blanche" a été sélectionné. " Cela nous a permis d’acheter le matériel nécessaire pour construire dix nichoirs à effraies des clochers. Dernièrement, en une matinée et dans une bonne ambiance, une dizaine de volontaires ont assemblé tous les nichoirs. Le premier des dix nichoirs a été placé le 17 novembre dans une grange chez un fermier à Bourseigne-Neuve.

Les autres seront prochainement installés dans les clochers d’église ou dans d’autres granges de la région. Nous croisons les doigts pour qu’ils soient occupés dès le printemps prochain ! " nous confie Serge Powis, coordinateur de la régionale Natagora Lesse & Houille.

Dans les clochers d’église et les vieux bâtiments

L’effraie des clochers est un rapace nocturne peu courant qui visite les vieux bâtiments pour s’abriter le jour et pour nicher. Cette chouette apprécie tout particulièrement les clochers d’église pour nicher et le bruit des cloches ne semble pas la déranger. Malheureusement pour la chouette, des filets ou du grillage ont très souvent été installés devant les abat-sons pour empêcher les pigeons de transformer le clocher en pigeonnier et souiller l’intérieur. "Grâce au nichoir, nous permettons à l’effraie des clochers de venir nicher mais les pigeons eux n’auront pas accès au clocher" nous explique encore Serge Powis.

L’effraie des clochers est aussi régulièrement victime de collisions avec les voitures. Elle chasse à l’ouïe les campagnols dans les champs en volant au ras du sol. Si par malheur une voiture passe à proximité, les phares peuvent l’aveugler et la collision est alors souvent fatale. Selon une étude menée en France, un quart de la population serait victime chaque année de ce type d’accident.

Les hivers rigoureux font aussi des ravages dans la population mais heureusement l’effraie des clochers s’adapte. Lorsque les conditions sont favorables, grâce à un taux de reproduction élevé, les populations peuvent se reconstituer assez vite. En période de bombance (beaucoup de campagnols dans les champs), il arrive que la chouette entame deux nichées successivement sans même attendre que les jeunes de la première couvée ne soient partis du nid ! C’est pour cette raison que les nichoirs que Natagora a construits, sont de grande dimension. Spacieux, ils pourraient accueillir aisément huit poussins en même temps (4 de la première nichée et 4 de la deuxième).

Vu le grand volume des nichoirs, on peut comprendre aisément que l’installation de ceux-ci ne sera pas facile et qu’il faudra parfois faire appel à un engin de levage.

Pour en savoir plus, visitez le site internet ou la page Facebook de la régionale "Natagora Lesse et Houille"