Au Kiwanis de Ciney, on ne chôme pas

Le grand saint était accompagné de Nicodème, son fidèle père fouettard. Une toute belle après-midi pour plus de 80 enfants d' institutions telles que l’EPSIS de Schaltin, l’HAP du Mont de la salle de Ciney, le Calidou d’Yvoir, Dunes et Bruyères de Ciney, les petites maisons de Courrière, le foyer Espérance de Bioul et l’école des devoirs de Ciney. 25 éducateurs surveillaient cette belle assemblée souriante et émerveillée. Un prestidigitateur/magicien a tenu les enfants en haleine durant plus d’une heure. Ensuite, chaque enfant est allé saluer le patron des enfants sages. Un goûter composé de tartes, de galettes, de cakes a été servi par les kiwaniens et les épouses de ceux-ci.