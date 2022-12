Sclaigneaux : des travaux de démolition pour remplacer deux passages à niveau (vidéo)

"Le projet consiste à remplacer ces passages à niveau par un pont au-dessus des voies rue André Renard, un rond-point ainsi qu’une nouvelle voirie, indique Jessica Nibelle, porte-parole d’Infrabel. Pour les besoins de ces travaux, nous devions exproprier neuf parcelles appartenant à cinq propriétaires: un terrain de la Région wallonne, un terrain d’une entreprise privée et trois maisons de particuliers."

« À l’amiable »

Il y a plusieurs années, un des particuliers a mis sa maison en vente et Infrabel l’a achetée. Pour les deux autres, un acte d’expropriation a été passé fin 2021 et des arrêtés royaux ont été publiés. "Il s’agissait dans les deux cas d’un acte à l’amiable. Les propriétaires et le comité d’acquisition se sont mis d’accord sur un prix de vente, précise Jessica Nibelle. Une fois les actes de vente signés, les propriétaires ont été payés et Infrabel est devenu propriétaire. Les anciens propriétaires pouvaient rester gratuitement dans leur maison jusqu’en septembre 2022. Ils ont quitté leur maison respective plus ou moins à ce moment-là (voire un peu avant), comme prévu lors de la négociation."

Des travaux préparatoires liés à l’infrastructure (déplacement d’une caténaire notamment) avaient déjà commencé au printemps dernier mais la démolition de ces habitations vient quant à elle de débuter. La fin du chantier est prévue en 2024. "Enlever un passage à niveau, c’est supprimer un risque potentiel et renforcer la sécurité contre les comportements imprudents, estime Infrabel. Cela permet aussi d’améliorer la vitesse commerciale des trains." Le réseau ferroviaire belge compte 1 650 passages à niveau. Depuis sa création en 2005, Infrabel en a supprimé 400. Il en retire une vingtaine chaque année.