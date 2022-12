L’hôtel de Propper rendu aux namurois

C’est un des plus beaux bâtiments du quartier qui jouxte la place Saint-Aubain : l’hôtel de Propper-Kerkhofs. Ce bâtiment de la Région wallonne héberge depuis des décennies les bureaux de députés provinciaux, la salle du collège et fait office de lieu de réception pour divers dignitaires étrangers invités par le gouverneur sur les terres mosanes. Des affectations qui n’ont donc jamais eu de caractère public, ce qui fait de l’hôtel de Propper un lieu méconnu des namurois. "Nous voulons faire de ce bâtiment un lieu public, au rez de chaussée, insiste DFenis Ruyssen, l’un des trois nouveaux acquéreurs, soit en ouvrant le rez à un chef ou un commerçant, en vue d’un restaurant ou d’un projet commercial." Deniis Ruyssen, promoteur immobilier namurois, a acquis ce bien avec deux autres noms connus du poto-poto namurois : Henry Daubrez et Nicolas Moeis-Delvall, deux créateyrs de Dog Studio, fleuron digital entrepreneurial.