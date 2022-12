Le Namurois Nicolas Philipart remporte le 3e Prix au concours Champagne des écoles hotelières de Belgique 2022

Le Namurois Nicolas Philippart, 19 ans, étudiant en septième année de sommellerie à l’école hôtelière provinciale de Namur, a terminé à la troisième place de ce prestigieux concours qui s’est tenu lors de Horeca Expo à Gand, le 24 novembre dernier. Au total, 12 élèves, dont 5 francophones, des sixièmes et septièmes années des écoles hôtelières les plus emblématiques du pays, étaient aux prises. Nicolas termine donc sur la troisième place du podium et premier des étudiants francophones pour cette édition 2022.