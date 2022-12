La lauréate est licenciée en Relations internationales et Administration publique (UCL 1980) et en Science du Travail (UCL 1987).

Martine Voets débute sa carrière au sein de la Fédération des étudiants francophones de Belgique puis au "Food and Disarmement International", coordination action des Prix Nobel contre la faim et pour le développement. Elle rejoindra ensuite le Réseau libre des Amis de la Terre, à Bruxelles, où elle sera en charge de l’animation.

En 1986, Martine Voets travaille comme fonctionnaire au Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. Elle y occupera plusieurs postes à responsabilités.

En 1995, elle est détachée comme experte à la Commission européenne et en 1999, elle rejoint le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale.

L’Andennaise termine sa carrière, de 2001 à 2019, comme Directrice générale de l’Institut Royal des Élites du Travail.

Aujourd’hui, elle est toujours Administratrice des Logis andennais pour Écolo et est également active comme Coordinatrice et experte au Forum des Femmes. Elle est aussi membre de Comités organisateurs de journées de rencontre Doyens-Lauréats du Travail et rédactrice pour le Bulletin d’information.

Dans le privé, Martine Voets prend soin de son papa qui aura bientôt 96 ans et est l’heureuse grand-mère de 5 petits-enfants. Elle apprécie les voyages culturels, la marche, la généalogie et suit de près l’actualité politique.