Jardin des parabols de Lessive : Les tronçonneuses ont remis le couvert

À 13 heures, ils étaient une quarantaine devant les grilles de ce qui fut, jadis, le complexe RTT-Lessive. Les grilles étaient fermées. Pas grave, le groupe allait s’engouffrer dans le domaine privé pour aller voir de visu ce qui se passait. Et même s’ils n’avaient rien vu, ils auraient entendu le fracas des arbres qui s’abattaient sur le sol. On ne mettait pas la forêt à blanc mais, comme le disait aussi le patron de la société de bûcheronnage, on y faisait de l’entretien. C’est ce que nous dit aussi l’investisseur Christophe Nihon. C’est déjà ce qui avait été fait en 2008 par le DNF, lorsque la forêt était toujours communale.

Contacté, le DNF viendra constater. Une simple formalité qui fait mal aux opposants, mais qui est conforme au code forestier. Un des leurs confie: "c’est angoissant d’entendre les tronçonneuses au travail dans un bois qu’on aime bien. On s’en inquiète. Et d’ajouter: il y a quatre ans qu’on se mobilise et rien n’avance. L’investisseur s’obstine. À cela, ce dernier répond: non, nous entretenons notre bien, par respect pour celui-ci. À moins que comme le pensent mordicus les opposants, ce ne soit pour rentabiliser le bien et se faire de l’argent. Ils regrettent ce qu’Ecco Nova a fait. Cette entreprise active sur le marché belge entend faciliter la transition énergétique et le développement durable grâce au financement participatif et dispose d’un agrément comme plateforme de financement. Ecco Nova a prêté un million à l’investisseur. " On ne comprend pas comment l’investisseur continue à s’obstiner. Et c’est un mauvais message de la part d’Ecco Nova. Ici, on laisse détruire une forêt bénéfique à tout le monde. On la dévalue. Nous dénonçons la situation. Nous ferons tout pour que l’investisseur ne puisse rien faire. Nous voulons partager la biodiversité des lieux. Ce qui se passe compromet la qualité de la forêt. "

Nettoyage par respect

Contacté, Christophe Nihon explique: le code forestier est respecté à 100%. Ce site est entretenu en bon père de famille. Même si le code forestier permet une mise à blanc les instructions données sont très claires: réaliser une éclaircie qui permettra la qualité et favorisera la croissance du peuplement restant en prélevant certains arbres. L’Hostellerie des Paraboles croit toujours en son projet sociétal et entretient le site dans le respect et l’état d’esprit initial. " Il rappelle qu’en Belgique, le droit de propriété est un droit absolu, individuel et perpétuel (..) Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique. Les remises en question systématiques de ce droit par le Collectif des Antennes sont inacceptables en démocratie. Sous le couvert d’une opposition à un projet sociétal, l’opposition attise un déni de droit. Il est plus que temps que les faits et le droit d’un propriétaire reprennent leur place dans cette opposition systématique.