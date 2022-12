Gedinne : Des travaux prévus dans deux bâtiments communaux

Le conseil communal de Gedinne s’est réuni ce mercredi en l’absence de Géraldine Godart, excusée suite au décès de son frère Bertrand. Parmi les points à l’ordre du jour, il était notamment question de travaux, plus particulièrement au niveau du Centre d’Interprétation de la Maison Languillier, qui abrite également l’Office du Tourisme de Gedinne ainsi que la bibliothèque communale et l’Espace Public Numérique. Des travaux de rénovation y sont prévus pour 101 756 € TVAC. Le marché est divisé en trois lots. Le premier concerne le rejointoyage de la façade. Le remplacement des châssis fait l’objet du lot 2. La mise en place de portes coupe-feu est prévue en menuiserie intérieure au lot 3. Des travaux sont également prévus à la nouvelle Maison de l’Emploi pour un montant estimé à 99 757 €. En ce qui concerne ce bâtiment situé en face de la Tannerie et qui abritait autrefois le Cercle paroissial, le marché est divisé en quatre lots: le rejointoyage, le remplacement de châssis, le remplacement du bardage en bois par un bardage en ardoises naturelles et la rénovation du crépi. Dans les questions d’actualité, il a surtout été question de l’abattoir de Gedinne. Selon Quentin Jacques (Écolo & MC), quelques éleveurs auraient choisi de quitter Gedinne pour se rendre dans d’autres abattoirs estimant y avoir un meilleur service. Il remet en question la manière de travailler du personnel et les conditions d’abattage. Le bourgmestre Massinon et l’échevin Rolin réfutent les critiques du conseiller en rappelant que l’activité est très contrôlée, entre autres par un vétérinaire (chargé de mission de l’Afsca) qui est présent dans l’abattoir pendant chaque journée d’abattage. De plus, des contrôles ponctuels sont effectués régulièrement par un inspecteur de l’Afsca.