Des livres pour la bibliothèque à Willerzie

Les enfants du maternel et du primaire lui avaient préparé un spectacle avec quelques chansons. À Willerzie, depuis quelques années déjà, saint Nicolas ne distribue plus de jouets individuels pour les enfants. Il privilégie le collectif. Cette année, il est venu avec un coffre rempli de livres pour la bibliothèque de l’école. Et pour les friandises, là aussi, saint Nicolas a choisi de gâter les enfants non pas avec des bonbons et autres sucreries mais plutôt avec des fruits secs, nettement meilleurs pour la santé.