Beauraing : Natasha St-Pier a fait vibrer la basilique

L'histoire de Jeanne présentée avait un autre personnage en arrière-plan: sainte Thérèse de Lisieux. Elle aussi a été inspirée par le personnage historique. Le concert faisait le lien entre les deux femmes animées par un esprit religieux hors du commun.

En franchissant les portes de la basilique, la chanteuse ne se doutait probablement pas que le lieu avait un point commun avec le spectacle. Dernièrement, l’endroit a accueilli des reliques de la sainte.

Patrick Fiori aurait dû venir...

Dans un spectacle d'un peu plus d'une heure, Natasha St-Pier a donné une belle leçon d'histoire au public venu nombreux. Avec une voix ne manquant ni de douceur ni de force, elle a fait remonter à la surface des événements d'une autre époque. Outre son talent, elle a tenté de réchauffer un public qui devait composer avec une température fraîche. En effet, la basilique ne dispose pas de chauffage. Ces conditions ont contraint la chanteuse à abréger son rendez-vous avec le public après le concert. Elle ne s'est pas prêtée au jeu des photos et des dédicaces. Avant de s'en aller, elle a terminé avec un morceau qui collait parfaitement au lieu et au spectacle vécu: un Ave Maria de Schubert. Le moment de communion était intense.

Les responsables des sanctuaires sont prêts à accueillir d’autres événements du même type, si l’occasion se présente. "Nous aurions dû accueillir Patrick Fiori." confiait Stéphane Décisier, vice-recteur du lieu, en indiquant qu'un problème de calendrier n'a pu rendre la chose possible.