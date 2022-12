Andenne: Vincent Snoeck, non voyant, vient de recevoir le prix Lion-Francout

Ce lauréat 2022 n’aime guère "se mettre en lumière". Et pourtant. Sa vie et son parcours professionnel s’avèrent inspirants pour tout un chacun. Atteint de rétinite pigmentaire dès ses 6 ans, il devient totalement aveugle 20 ans plus tard. Ce qui ne l’empêche pas de décrocher un diplôme d’instituteur en 1992. Métier qu’il se voit dans l’obligation d’abandonner trois ans plus tard. Qu’à cela ne tienne. En 2002, il décroche un temps plein chez GAMAH (Groupe d’action pour une meilleure accessibilité aux personnes handicapées), devenue depuis Atingo.

Organisme de consultance et de formations localisé à Namur, ce bureau travaille à l’accessibilité de la personne en situation de handicap dans l’environnement. Que ce soit dans les bâtiments publics, les cheminements, les transports publics ou encore les événements. Parmi les actions menées, on note la création de l’Indice Passe-Partout, premier label permettant de donner un niveau d’accessibilité aux bâtiments (en collaboration avec le bureau Plain-Pied), la création du Collectif accessibilité Wallonie-Bruxelles ou l’implication d’une conseillère en accessibilité dans le processus participatif lié au futur piétonnier élargi de Namur.

Engagé bénévolement

En termes d’engagements bénévoles, on retrouve Vincent Snoeck comme administrateur, puis président de La lumière, à Liège, qui accompagne les personnes déficientes visuelles vers l’autonomie et l’inclusion. À noter: il a aussi créé l’ASBL Access-i. Celle-ci fournit le degré d’accessibilité des lieux et des événements. Des renseignements que l’on peut retrouver entre autres sur le site en fonction du handicap, du lieu géographique et du type d’activité recherché.

On l’aura compris. Vincent Snoeck met tout en œuvre pour permettre aux personnes atteintes d’un handicap de vivre "à l’égal des autres". Dans une lettre, ses deux enfants se déclarent fiers "de pouvoir appeler force ce que les autres appellent différence"