Une parabole: celle où on ne se comprend pas

Le bourgmestre empêché Pierre-Yves Dermagne était bien présent mais n’a dit mot. Il était déjà bourgmestre empêché, et Corine Mullens était bourgmestre faisant fonction, en mars 2018, quand le promoteur est venu présenter son projet et a déclaré que ce dernier s’étalerait sur quinze années. Il y a encore de la marge.

Une pétition de plus de 900 signatures

Que dit la pétition de plus de 900 signatures, soit au moins trois fois plus que la population de Lessive ? Elle pose, notamment, cette question: "Comment se fait-il qu’un projet d’initiative privée puisse compromettre autant et aussi durablement l’avenir d’un patrimoine forestier plus que bicentenaire reconnu comme un hotspot ?" (NDLR une zone présentant une grande richesse de biodiversité).

Ou encore: "Quelles garanties avons-nous que ce type de situation ne puisse se reproduire à l’avenir dans d’autres sites emblématiques de notre belle commune ?" Le collectif dénonce "un manque de conscience de la richesse mais aussi de la vulnérabilité de ce milieu naturel, une communication peu claire et peu partagée quant à la stratégie poursuivie par le collège".

Les questions posées au collège: "Trouvez-vous encore opportun d’urbaniser le bois de la Héronnerie pour y installer de l’habitat ou de l’activité économique ? Quel type d’activités aimeriez-vous voir se développer sur le site des antennes de l’ex-RTT de Lessive ?"

La chèvre et le chou

Extraits de la réponse mayorale: "La question 1 est: qu’entendons-nous par le bois de la Héronnerie ? La surface de propriété représente 43 ha. 22 ha se trouvent en zone urbanisable d’activité économique mixte au plan de secteur et 21 ha sont en zone Natura 2000. Sur les 22 ha en zone urbanisable se retrouve l’ancien site Belgacom. Il nous semble certainement opportun de donner une nouvelle vie à ce site avant qu’il ne devienne un chancre industriel, laissant place à un paysage bien moins envieux qu’actuellement […] Comme dans tous les projets d’urbanisme, nous tentons d’accompagner au mieux les porteurs de projet ayant une vision pour un éventuel développement sur le territoire de notre commune, jugeant de l’impact économique et de la création d’emplois […]. L’impact environnemental entre bien entendu en ligne de compte. Notre commune est connue et reconnue pour son patrimoine paysager, son environnement de qualité et sa biodiversité, ce qui en fait un territoire prospère touristiquement. Il tient à cœur au collège d’entretenir et préserver ce patrimoine pour les générations futures".

En réponse, Marie Cors, s’est demandé ce qu’on fait du dynamisme du collectif. "Nous voudrions recevoir un accueil comme l’ont les promoteurs, plus de dialogue avec nous, SVP".

La réaction du promoteur

La réaction à cette interpellation du promoteur du jardin des Paraboles, Christophe Nihon, ne s’est pas fait attendre: "Le site de 43 ha de la forêt de la Héronnerie a été acheté par ma société. Le respect de la propriété privée est un droit absolu, individuel et perpétuel. Le site n’est en aucun cas à vendre. Il continuera à être entretenu et géré en bon père de famille, le temps nécessaire, dans le respect strict des codes et règlements. Toute autre idée ou projet ne pourra s’effectuer qu’avec notre accord. Aucune démarche positive et constructive n’ayant été proposée par quiconque dans ce sens depuis plus de 5 ans, nous n’en attendons pas"