Namur: un couple de boulangers doit répondre du blanchiment de plus de 400 000 €

Le parquet de Namur a requis mercredi devant le tribunal correctionnel des peines de travail de 200 et 160 heures de travail, 1000 euros d’amende et des confiscations à hauteur des montants blanchis à l’encontre des membres d’un couple accusé d’avoir détourné et blanchi plus de 402 000 € des comptes de sa SPRL, entre 2015 et 2020. Une interdiction professionnelle de 5 ans est également requise contre le prévenu.