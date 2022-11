Namur : Lindon Selahi, le Jambois qui joue en D1 croate, de tout cœur avec les Diables… et Modric

Autant dire que la rencontre décisive que disputeront les Diables rouges ce jeudi au Qatar a une saveur particulière pour le jeune homme de 23 ans. "C’est un match difficile à pronostiquer. Aucune des équipes n’est à son meilleur niveau mais il y a des grands joueurs des deux côtés, explique-t-il. Si les récentes déclarations d’Eden Hazard se confirment et qu’il y a onze guerriers sur le terrain, la Belgique va gagner." Le footballeur jambois sera d’ailleurs supporter des Diables sur le coup de 16 h. Non sans un certain déchirement. "Dans l’équipe croate, il y a Modric, c’est un peu mon modèle", souffle-t-il.

Lindo Selahi rêve d’une carrière aussi riche que celle du Ballon d’or 2018. Il a déjà un point commun avec son idole: il est à l’aise dans le milieu du terrain et revendique un profil plutôt offensif. "Même si j’ai joué presque partout", dit-il.

De Namur en Croatie, en passant par le Standard

Du mouvement, il y en a sur un terrain de football mais aussi en dehors. À l’adolescence, Lindon quitte Namur, où il a fait ses premières armes (d’abord au CAPS, puis à la Sportive jamboise et enfin à l’UR, en D2) pour Liège. "J’ai intégré l’internat du Standard à l’âge de 13 ans. C’était du sérieux, se souvient-il. Ça a pu soulager mon père, à l’époque. Il a toujours tout fait pour que je passe pro, jusqu’à aménager ses horaires de travail."

C’est pourtant le rival anderlechtois qui finit par débaucher le jeune joueur. Pour un court temps seulement. "Je suis revenu au Standard. Et j’y ai vécu ma première titularisation, à 18 ans. C’était en play-off, contre Anderlecht, au Parc Astrid." Et Lindon de gagner, au passage, ses galons de joueur international. D’abord au sein des Diables rouges en U16 et pour l’Albanie ensuite, où il est désormais bien installé dans la sélection. "Si on avait été qualifié pour la Coupe du monde, j’y serais", assure-t-il.

À Jambes, sans GPS

Tenter une carrière au plus haut niveau est une longue route parfois semée d’embûches et de doutes. Après une première expérience hors frontières, dans les clubs de Twente et Willem II aux Pays-Bas, Lindon se retrouve sans contrat. S’ensuit un joli coup du destin: "J’ai reçu un appel de Rijeka. Je suis donc parti en Croatie. Je me suis tout de suite acclimaté. Le pays est magnifique. Je vis au bord de la mer et les gens sont sympas", dit-il. Pourtant, le Jambois envisage déjà la suite. "C’est difficile aujourd’hui pour un joueur de rester pendant des années dans un même club. Ici, ça va être le mercato et je n’écarte pas la possibilité de partir. J’ai des propositions."

La belle aventure croate pourrait donc prendre fin prochainement. Mais où qu’il atterrisse, Lindo Selahi ne compte par tourner le dos à Jambes. "J’adore y revenir. C’est ma ville ! En plus, ici, je n’ai pas besoin de GPS pour trouver mon chemin." Pour mener sa carrière non plus.