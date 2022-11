Namur: les Gozettes sont de retour avec leur marché de créateurs le dimanche 11 décembre

Des exposants spécialisés dans les bijoux, l’illustration, la céramique, la décoration, les accessoires ou encore les vêtements fabriqués avec des tissus de récupération seront notamment de la partie. Après une première réussite en partenariat avec le Hang’Art puis d’autres éditions qui ont cartonné à l’École des pauvres de la rue Rupplémont à Namur, au café Barnabeer et aux Abattoirs de Bomel, elles reviennent aux Abattoirs (Centre culturel de Namur) pour cette cinquième fois. "En raison du Covid, cela fait trois ans que nous n’avons plus organisé cet événement. Les créateurs et créatrices sont ceux et celles qui avaient été sélectionnés pour l’édition de 2020 qui n’avait pu avoir lieu", indique Gaëlle.

Solidarité, tatouages et collections capsules

Pour les fondatrices, ce marché se différencie des autres grâce à une sélection de créatrices/créateurs de qualité et sensibles à leurs valeurs, des collections capsules (pièces en série limitée) spécialement créées pour l’occasion, un espace vide-dressing en collaboration avec le magasin de seconde main Besap, des tatoueuses, un atelier pour enfants, un espace bar, le tout dans une ambiance très conviviale.

"Le food-truck bio et local Burger Solidaire-Golden Street sera présent. Pour dix burgers achetés, un sera offert à une personne sans domicile fixe, précise Gaëlle. On aura aussi la présence de l’association Fwaye Lespwa, qui vient en aide à des personnes handicapées, malades et/ou invalides et des inventeurs de la Mèn’che, un jeu de cartes wallon sorti de l’oubli." L’entrée est gratuite.

Ouverture de 11h à 18h30. Adresse: Traverse des Muses 18 à Namur. Infos: Les Gozettes, sur Facebook et Instagram.