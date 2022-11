Namur: il fait faillite, devient SDF et se retrouve au tribunal

Le curateur de la société crée en avril 2018 et déclarée en faillite le 1er octobre 2020 s’est constitué partie civile et espère bien récupérer près de 75 000 €. Il explique: "Il n’avait aucun document administratif ni comptable. Il a immédiatement reconnu que cette faillite était de sa faute et que dès 2019 les choses allaient déjà très mal. Il a complètement perdu pied et est devenu SDF. Il a été difficile à retrouver mais a finalement été entendu par la police en juin 2021."