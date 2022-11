Namur: Daniel Charlot, un artiste de l'ardoise

Ce Namurois pure souche exerçait une activité secondaire qui lui permettait de prendre autant de hauteur que sur la nacelle: il était ardoisier. L’ardoise a toujours été sa passion et d’ailleurs aussi sa formation initiale puisqu’il a été initié aux entreprises Balwin à Namur. En 2007, l’ardoise va prendre une tout autre dimension pour lui. On lui demande alors de réaliser un cadre pour une peinture: "Je n’y avais jamais pensé mais il me restait des déchets d’ardoise alors j’ai tenté l’expérience". Le résultat est à la hauteur de l’attente et rapidement d’autres demandes d’encadrements lui arrivent. "Alors je me suis dit que je pouvais sans doute créer d’autres objets et j’ai assemblé une lampe et… ça m’a plu." Sentant la pension approcher, le pompier-ardoisier a décidé de se lancer pleinement dans ce hobby très peu habituel. "Ce que je fais, je n’ai rien vu de tel ni autour de moi, ni sur internet, tout vient de ma tête !". Il ne s’agit pas du tout de graver l’ardoise mais bien de l’assembler et de jouer avec ces assemblages pour les couper, les ciseler puis les aligner ou les torsader, en fonction de l’inspiration. Outre les lampes, parfois de grandes dimensions, il confectionne aussi des plateaux, des assiettes et des sous-verre: "Je crée tout cela pour le plaisir. Et surtout l’ardoise, c’est vivant, ça renforce la création." Daniel Charlot expose régulièrement dans la région lors de salons d’artistes. Il sera sur les Marchés de Noël à Hannut les 3 et 4 décembre et à Ham-sur-Heure les 17 et 18/12.