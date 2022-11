Ce mardi, la Ville a annoncé dans un communiqué son intention d’étendre la mesure à l’ensemble du territoire communal dès le 1er décembre, afin de répondre à la crise des coûts de l’énergie.

Les centres urbains et périurbains resteront éclairés pour des raisons de sécurité. L’éclairage sera également en fonction les nuits de Noël et de Nouvel An. Sur les routes régionales, l’éclairage public sera également maintenu.