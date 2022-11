La salle Saint-Joseph via le tiers-lieu rural

Pour Floreffe, cet appel à projets va concerner la rénovation du cercle Saint-Joseph à Soye. "Cette rénovation que tous les Soyens attendent depuis plusieurs années figurait dans les fiches projets du PCDR, rappelle Philippe Vautard. Mais on attend toujours la réponse de la Région wallonne et la promesse de subsides. Une rénovation dont le coût s’élève à 804 000€."

Pour le bourgmestre, l’appel à projet Tiers-lieux présente deux avantages. "On pourra obtenir 643 000 € de subsides pour seulement 380 000 via le PCDR. On devrait aussi obtenir une réponse pour le 31 décembre 2022."

Une première réunion a déjà été organisée avec les futurs utilisateurs de la salle, soit les enseignants de l’école, le syndicat d’initiative, l’accueil temps libre et l’association des parents. Pour Magali Deproost (Écolo), c’est une belle opportunité, avec davantage de subsides, que la Commune devait saisir. Le collège communal a retenu quatre projets dans le PIC (Plan d’investissement communal) et le Pimaci (Plan d’investissement mobilité active communal et intermodalité) pour la période 2022-2024. Sont au programme la réfection du chemin des deux pays, une liaison piétonne entre la place Soviret et le parc du colombier le long du Wéry, l’aménagement de la rue de Spy et la réfection de la voirie de la rue de la Barrière.

Pour Albert Mabille, "la programmation annoncée déborde largement des montants des droits de tirage et des fourchettes imposées par la Région. Le groupe Écolo souhaite naturellement que la commune puisse bénéficier de ces droits de tirage mais nous pensons qu’il serait nécessaire que le collège définisse mieux ses priorités au vu des objectifs de la Région et précise le calendrier."