Jambes : l'Espace Dignité perdure au moins jusqu'à la fin de l'hiver

Il n’en sera finalement rien. Après une prolongation qui avait d’abord été annoncée jusqu’à fin décembre, il indique à présent que l’activité de ce lieu qui apporte chaleur et réconfort aux plus démunis peut se poursuivre au moins jusqu’à avril prochain. "L’opération “Un euro magique et solidaire” a porté ses fruits, se réjouit l’ASBL Éduc’Actions & Dignité, qui remercie chaleureusement toutes les personnes qui lui ont apporté leur soutien. Ouvert le 18 novembre 2018, l’Espace Dignité entame donc son cinquième hiver. L’avenir reste ainsi serein pour les bénéficiaires de l’Espace Dignité qui seront toujours accueillis avec bienveillance et hors jugement jusqu’à la fin de cet hiver."

L’ASBL annonce en outre qu’elle vient de recevoir du SPF Finances la confirmation de son agrément permettant aux donateurs de déduire dans leur déclaration fiscale les dons qui seront effectués en 2023 et 2024. "L’arrêté ministériel suivra dans quelques semaines. Au-delà de 40 € par an, ils bénéficieront donc de 45% de rétrocession fiscale", précise Robert Bourgeois.

L’opération "Un euro magique et solidaire" ne s’arrête pas là. "Nous réfléchissons à un nouveau projet qui pourrait voir le jour dans de nouvelles installations et qui se centrerait davantage sur l’accueil des femmes en situation de précarité", poursuit-il sans en dévoiler davantage pour le moment.

Infos: www.dignite-solidarite.be.