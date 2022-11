Henri Dès en concert à Namur ce vendredi soir : « Je n’ai jamais été soutenu par les grands médias »

Henri Dès, l’heure du concert (20 h 30) nous intrigue...

L’heure choisie est intrigante pour nous aussi… D’habitude, on est programmé au plus tard à 19 h le samedi et vers 17 h le dimanche. Lorsqu’on a vu 20 h 30, on s’est inquiété. On nous a répondu que les organisateurs avaient l’habitude de programmer les spectacles à 20 h 30 et que ce ne serait pas autrement. J’espère qu’ils ne se trompent pas. À mes yeux, ils prennent le risque d’avoir une salle moins remplie que d’habitude.

Ce sera donc bien un concert pour les enfants...

Oui, bien sûr. J’ai sorti un disque pour adultes récemment mais je ne fais pas de spectacle avec. J’en ai juste fait un chez ma fille qui dirige un théâtre de 400 places près de Lausanne, mais c’est tout. Je ne peux pas mener deux carrières de front. J’ai l’âge que j’ai.

Ce qui est un peu bizarre, c’est que j’ai écrit ces chansons pour adultes pendant quelques mois en 2019, juste avant de faire un arrêt cardiaque le 27 novembre… Ce jour-là, je suis mort quelques instants, j’ai arrêté de respirer. Si ma compagne n’avait pas été là, je ne serais plus là pour vous parler aujourd’hui.

Aujourd’hui, vous avez l’air en pleine forme...

Je vais bien, même mieux que ça. J’ai fait beaucoup de sport après. Par contre, je suis plus vite fatigué. Mais je récupère bien, je fais des siestes.

Vous avez sorti un disque avec ces chansons pour adultes ?

J’avais proposé à mon fils de les chanter, mais ça n’a pas marché. Alors il m’a dit de les enregistrer pour laisser une trace. J’ai enregistré le disque avec ma voix, une guitare et une contrebasse.

Vous écrivez encore de nouvelles chansons pour enfants ?

Je n’en ai plus écrit depuis un bon bout de temps. Mon dernier album est sorti il y a une dizaine d’années. Aujourd’hui, on sort beaucoup de compilations, des disques thématiques, sur les animaux, le fait de grandir, etc. Il y a de la matière. En tout, j’ai sorti environ 250 chansons.

Il a fallu s’adapter à la nouvelle manière de consommer la musique...

Le fait que le disque se soit un peu effacé des magasins en 2008, personne ne pouvait l’imaginer. J’ai beaucoup de copains qui se sont demandé ce qu’ils allaient faire. De mon côté, j’ai très vite été conscient qu’il fallait aller chercher du côté d’internet. J’ai mis sur les plateformes comme YouTube tout un tas de chansons. Le nombre de vues est colossal. Et il ne cesse d'augmenter. J’étais à 25 000 vues par jour il y a deux ans. On est à 45 000 vues aujourd’hui. Grâce à ça, je suis écouté dans le monde entier.

Des vues qui ne rapportent pas grand-chose...

Ça rapporte un peu même beaucoup moins que les disques. Mais il a tellement de chansons que ça rapporte quand même. Cela représente une partie des droits d’auteur en plus des droits d’auteur issus des spectacles. À côté de cela, je continue à vendre 50 000 disques par an, c’est beaucoup !

Ça marche donc toujours autant pour vous...

Toutes les salles où je passe, à part Namur (rires), c’est blindé. Et tout ça en faisant peu de publicité. Tout est exponentiel et je ne peux rien faire contre. C’est surprenant.

Comment expliquer ce succès ?

J’ai un public très fidèle, des parents qui, enfants, écoutaient mes disques. Ils reviennent avec leurs enfants et ils rachètent les disques. Quatre générations me suivent...

Vous ne vous lassez pas de chanter ces chansons ?

Quand tu te retrouves face à une salle de 1300 personnes, que c’est blindé, que les gens te font une fête incroyable, tu as vraiment envie de leur donner quelque chose. On se remet dans les chansons comme si c’était la première fois.

Vous tournez encore beaucoup ?

Je fais trois à cinq dates par mois, des vendredis, samedis ou dimanches. On ne court pas après, on prend ce qui vient et j’accepte ou je refuse. Ça s’étale. Cela me permet de rentrer chez moi, de respirer. Avant je partais en tournée avec deux camions semi-remorques du vendredi au dimanche, je faisais tous les Zéniths de France. Ça a duré 10-12 ans. Depuis, j’ai calmé le rythme.

Vous n’hésitez pas à revisiter vos titres...

Avec mon fils, on a enregistré un disque sous le nom Henri Dès & Ze Grands Gamins. On a repris mes chansons en version métal. On a fait des clubs rock avec ça. On a été engagés par le festival metal Motocultor en Bretagne. On s’est retrouvé face à 15 000 personnes qui pogotaient. C’était complètement dingue. C’était il y a 4 ans, avant que je m’en aille pour de faux...

Vous serez en « solo + 1 » à Namur...

Avant, j’avais une équipe de 5 musiciens, 15 techniciens et un comédien. J’ai réduit la voilure. À l’époque, je jouais moins de guitare sur scène. Aujourd’hui, je joue du début à la fin, accompagné par un contrebassiste. Pour les paroles, si j’oublie, eux (NDLR, le public) n’oublient pas (rires).