Cette crèche devrait trouver asile dans des locaux de l’ancienne gendarmerie, rue d’Aty. Le réaménagement de l’autre partie de ce bâtiment est compris dans le marché. Le conseil a approuvé la désignation d’un auteur de projet, à raison de 80.000€ TVAC. La Commune de Havelange souhaite offrir un service de crèche tout en transférant le risque économique lié à l’exploitation de celle-ci sur un opérateur économique privé. Le montant estimé de ce marché s’élève à 18 150 € TVAC. Le marché ne sera notifié que si la Commune obtient le subside dans le cadre du Plan cigogne. Il en va de même pour la concession de la future crèche.

Autre marché, celui de l’achat de mobilier pour la salle de la nouvelle maison rurale polyvalente: tables, chaises, charriot de transport et tables mange-debout. Le tout pour un total de 34 120€ TVAC.

Des marchés de travaux ont aussi été décidés. Ils consistent en la réalisation et la fermeture de tranchées à Ossogne, le long de la rue d’Ossogne, entre la Nationale et l’entrée du village. Ces travaux sont subsidiés à 50% par la Région. Autre chantier: rue du centre et à Montegnet, depuis la Nationale jusqu’au carrefour avec la rue Masseret et un tronçon en face du château de Flostoy. Là, on placera des câbles Proximus pour doter ces hameaux et aussi Flostoy en haut débit.

Un prêt à commodat (contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir à charge par le preneur de la rendre après s’en être servi) pour un terrain voisin de l’école de Flostoy a été conclu avec un particulier. Ce terrain servira d’aire de récréation pour l’école.

La Commune a aussi décidé d’octroyer, à l’école de village, un subside de l’ordre de 5000€. L’école, dans un contexte de crise énergétique, avait sollicité cette aide qui ne pourra être utilisée qu’à cette fin.