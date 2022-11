Gembloux : refus ministériel pour le projet d’urbanisation rue Bois Grand-Père

Il s’agit là d’un nouveau rebondissement dans ce qu’il y a tout lieu désormais de qualifier de saga. Pour rappel, pour concrétiser ce projet, une nouvelle voirie doit être créée. L’ouverture de celle-ci avait été refusée à l’unanimité par le conseil communal fin 2021. En juillet, le ministre Borsus avait toutefois délivré le sésame, poussant les autorités locales à réagir en saisissant le Conseil d’État. Ce dernier doit toujours se prononcer.

Fort de cette décision ministérielle, le promoteur avait introduit une demande de permis d’urbanisme. Demande que l’on sait désormais refusée. Un élément en particulier motive la prise de position du ministre: le rapport défavorable de la Cellule Aménagement Environnement. Celui-ci pointe notamment les risques potentiels liés à la présence historique d’une ancienne carrière sur une partie du site, et plus précisément en ce qui concerne la qualité du remblai ou encore la potentielle présence de radon. Avant la prise de toute décision quant à l’urbanisation du site, la cellule préconise que des études géotechniques soient réalisées.

En l’état, au moins deux solutions s’offrent au promoteur s’il souhaite poursuivre son projet. Soit se tourner vers le Conseil d’État pour tenter de casser la décision du ministre. Soit se lancer dans de nouvelles études et revoir sa copie avant de reprendre le processus administratif à son point de départ. Cette dernière option sera nécessairement longue et coûteuse.

Du côté de la Ville, l’échevin de l’Aménagement du territoire, Gauthier le Bussy (Écolo), se garde de qualifier ce nouveau revirement de "victoire". L’élu a le sentiment que sans cet avis de la Cellule Aménagement Environnement, les feux auraient pu passer au vert pour Durabrik. "Ce que l’on regrette, c’est que le ministre n’ait pas tenu compte de la volonté de la Ville de revoir sa stratégie globale de développement. C’est inquiétant pour d’autres projets qui pourraient être problématiques et ça interroge la notion d’autonomie communale", souligne l’Écolo. Et de poursuivre: " C’est interpellant de constater que lorsque le ministre chargé d’appliquer le Stop Béton fait face à une commune qui veut mettre des choses en place, faire preuve de nuance, et revoir des lotissements à la baisse, par exemple, il garde la posture du droit à construire.

On ne sent pas qu’il y a un message du ministre ou de l’administration disant qu’il faut être parcimonieux du sol ", souffle le Gembloutois.