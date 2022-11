"Entreprendre pour demain", le festival pour un monde durable des étudiants de la Haute Ecole de la Province de Namur

Des ateliers et stands pour découvrir de façon ludique les enjeux de notre société ! Tel est le concept du festival "Entreprendre pour demain", implanté sur le campus hôtelier de la HEPN (Haute École de la Province de Namur), qui s’est déroulé le 24 novembre dernier. Organisée par les étudiants de 3e bachelier Conseiller en développement durable, cette deuxième édition mettait à nouveau en lumière leur créativité et leurs projets en faveur d’un monde plus écologique.