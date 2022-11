Dinant: les 100 bougies de Raymonde Gérain-de Smet

Sa famille lui avait préparé une petite fête. Raymonde est née à Houx le 26 novembre 1922. Elle a rencontré son mari, Raymond Gérain, avant la guerre 40-45, mais il a été fait prisonnier de guerre pendant cinq ans. Ils ont dû attendre l’après-guerre pour se marier en août 1946. Le couple s’est installé à Anhée et a eu trois enfants, une fille et des jumeaux. La centenaire a sept petits-enfants et dix arrière-petits-enfants. Raymonde est veuve de son mari qui a été secrétaire communal comme on disait à son époque, depuis décembre 2009 et séjourne à Sainte-Anne depuis 5 ans.