Dinant: à quand un portique de sécurité sous le pont?

Depuis l’inauguration de la Croisette de Dinant en avril 2018, on ne compte plus les incidents impliquant des camions au niveau du Pont Charles de Gaulle, Boulevard Sasserath. La hauteur sous le pont est 3,90m (contre 4m30 avant les travaux). La semaine dernière, c’est un camion-grue qui a accroché l’édifice. Particularité: il s’agissait d’un véhicule de la Ville de Dinant. “Le chauffeur l’a stationné place Balbour. Les ouvriers avançaient au fur et à mesure de leur travail. C’est un autre chauffeur qui est allé rechercher le camion et il a oublié de replier le bras élévateur”, explique l’échevin des travaux, Robert Closset.