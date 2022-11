Lecture-spectacle pour adulte en partenariat avec la Province de Namur.

Visite de saint Nicolas – samedi 3 décembre de 10h à 12 h

Saint Nicolas rendra visite aux petits lecteurs sages. Des dessins à colorier, à lui offrir, sont disponibles au Point lecture.

Au dodo les doudous

Cette activité, initiée par la Bibliothèque centrale du Brabant wallon, a pour objectif de sensibiliser les familles aux bienfaits de la lecture pour les petits de maternelle.

Les enfants doivent déposer un doudou le vendredi 16 décembre entre 17h et 19h et le récupérer, le lendemain, entre 9 h 30 et 12 h 30. Une surprise les attendra.

Toutes ces activités sont gratuites mais les places limitées.

Infos et inscriptions: 081 830278 – pointlecture@fernelmont.be