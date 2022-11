Yvoir : tension au conseil communal autour du projet de la nouvelle école entre Spontin et Dorinne

Le projet d’une nouvelle école entre Spontin et Dorinne est loin de faire l’unanimité, même au sein du conseil, et fait donc toujours débat. Le conseil devait se prononcer sur un cheminement de 580 mètres à créer. Bertrand Custinne (EPY) signale que la délibération de juin prévoyait un montant de 8 410 € hors TVA pour les frais d’étude ; ils se chiffrent aujourd’hui à 21 186 €. De plus, le conseiller de la minorité n’est pas convaincu de l’utilisation de cette liaison par les parents et annonce l’abstention de son groupe. Il est rejoint par l’échevin Charles Pâquet qui confirme ainsi son opposition au projet de construction de cette nouvelle école .